Hizbullah'tan Lübnan uyarısı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, ülkenin Baalbek kentinde düzenlenen Erbain merasimi sırasında konuşma yaparak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Amerikanlar ile Siyonistlerin Hz. İmam Hüseyin (a.s) için düzenlenen Erbain Yürüyüşü merasiminden büyük endişe duyduğunu belirten Seyyid Hasan Nasrullah, “ABD’liler, Siyonistler ve zalimler milyonlarca kişinin katılımıyla düzelnenen yürüyüş merasiminden endişeleniyorlar.” dedi.

Hasan Nasrullah, Lübnan'daki son olayları değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Lübnan’da hem hükümet yetkilileri hem de hükümet dışındakiler kendini ülkenin karşı karşıya kaldığı ciddi durumdan sorumlu hissetmelidir. Lübnanlı bazı eski siyasi liderler sorumluluğu üstlenmiyor ve suçu başkalarının üzerine atmak istiyorlar.

Siyasi liderler şimdiki durumda hiç kimseyle hesaplaşma derdinde olmamalı. Çünkü bu durum bilinmeyen bir güvenlik ve siyasi probleme dönüşebilir. Dar gelirli vatandaşlara daha fazla vergi uygulandığı takdirde ülke hayati tehlike içine atılabilir."

Ülkenin ekonomik çöküş riski altında olduğunu anlatan Seyyid Hasan Nasrullah, “Lübnanlılar olarak kararlılık, fedakarlık ve özveri göstererek ekonomik ve finansal çöküşü önleyebiliriz.” ifadesini kullandı.

Hasan Nasrullah, iktidardaki hükümetin istifasını olumlu karşılamadıklarını belirterek, “Hükümet istifa ederse yeni bir hükümetin kurulması iki yıl sürebileceği anlamına geliyor. Hükümet istifa ettikten sonra bazı isimlerin değiştirilmesiyle hiçbir şey değiştirmeyecektir." açıklamasında bulundu.

Lübnanlı protestoculara seslenen Seyydi Hasan Nasrullah, Hizbullah Hareketi'nin protestocuların isteklerine saygı gösterdiğini ifade ederek, “Hiçşüphesiz mesajınız tüm yetkililere ulaşmıştır. Önümüzdeki saatlerde Whatsapp çalışmaya başlayacak." diye konuştu.