Hizbullah'tan Suriye'deki Kürtlere çağrı: ABD güvenilir değil

Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde düzenlenen matem merasimi sırasında konuşma yapan Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hasan Nasrullah, “Amerikalılar müttefiklerini bile kollamıyor ve anlaşmalara saygı göstermiyor.” dedi.

Suriye’deki Kürtleri dışlayan ABD’nin kararına ilişkin Seyyid Hasan Nasrullah, “Amerikalılar bir göz açıp kapayıncaya kadar Suriye'deki Kürtleri bir kenara bıraktılar. Bu Amerika'ya güvenen herkesin kaderidir.” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Seyyid Hasan Nasrullah, “Hiçkimse Amerikalılara güvenemez çünkü onların kaderi rezillik ve aşağılanmak olacaktır.” diye konuştu.

Fırat'ın doğusuna operasyon için Türkiye'ye yeşil ışık yakan ABD, operasyonun hiçbir şekilde parçası olmayacağını duyurmuştu.

Diğer yandan, Türk Silahlı Kuıvvetleri'nin Suriye sınırına askeri sevkiyatı sürüyor.