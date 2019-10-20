Çavuşoğlu: Terör örgütü bizi kışkırtmak için taciz atışları yapıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal 7'de katıldığı Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD ve Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmanın nasıl işlediği yönündeki soru üzerine Çavuşoğlu, bir taraftan terör örgütü YPG/PKK'nın çekildiğini ancak bir taraftan da Türkiye'ye yönelik tacizlerin devam ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığının, terör örgütünün sahadaki ihlal ve tacizlerini rapor ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bir terör örgütüne güvenmememiz gerektiğini, biz zaten güvenmiyoruz da, ABD'nin onlara yönelik talimatına rağmen bu tacizleri ve ihlalleri yapıyorlar, ABD'nin de güvenmemesi gerektiğini bir kere daha gördük. ABD'liler de inşallah görmüşlerdir." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nın amacının bölgeyi teröristlerden temizlemek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu vardığımız mutabakatla ABD bu bölgeden YPG/PKK'lı teröristleri tamamen, 32 kilometrenin güneyine çekeceğini vadetti. Bu 120 saatin sonunda biz bu bölgeden tüm teröristlerin çekildiğini görmek istiyoruz. Aynı şekilde silahların da alındığını görmek istiyoruz. Daha sonraki aşamada, bu beş günde 120 saatte mümkün olmayabilir, onların bize saldırmak için burada inşa ettiği tüm mevzilerin yıkılması dahil hepsini görmek istiyoruz. Sadece çekilmesi değil, silahların toplanması ve mevzilerin yıkılması da mutabakatın içinde var."

Şu anda Harekata bir "ara verildiğini" ve sahadaki Türk askerinin çekilmediğini, yerinden bilgi edinmeye devam ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "YPG/PKK için de bunu söylüyoruz, ABD için de bunu söylüyoruz. Kimse Türkiye'nin gözünden kaçar diye bir beklenti içine girmesin. Tüm süreci yakından takip ediyoruz ve edeceğiz." dedi.

ABD heyeti ile görüşme

Çavuşoğlu, ABD heyeti ile Ankara'da yapılan görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin hassasiyetlerini dile getirdiğini, heyete "yaptırımlarla bu işin bir yere varamayacağının" anlatıldığını söyledi.

Ortak açıklama üzerinde teknik görüşmelerin yapıldığı toplantıda gerilim olmadığını, müzakere yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, 120 saatlik sürenin belirlenme sürecini ise "(YPG/PKK'nın) Bir an önce çıkması konusu gündeme geldi. ABD'liler 'Biz hemen çıkarırız' dediler. O zaman, '48 saat içerisinde çıkarabilir misiniz?', sonra 'Gerçekçi olalım, tamamen çıkması için bu kadar süre.' Tamam dedik, beş gün süre bize de makul geldi." diye anlattı.

Çavuşoğlu, "120 saatin sonunda bizim görmek istediğimiz şey şudur; burada bir tane dahi YPG/PKK teröristi kalmayacak. Bu arada bu YPG/PKK'lıları farklı kimliklerle bırakmaya çalışırlarsa ki geçtiğimiz dönemlerde anlaşamadığımız sebeplerden bir tanesi buydu. Bu 'YPG değil de SDG', gibi numaralar vardı. Bu yollara tevessül etmemeleri gerektiğini de hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile görüşme

Sürece ilişkin Rusya ile salı günü Soçi'de yapılacak görüşmeleri hatırlatan Çavuşoğlu, Rusya ile Suriye konusunda çok yakın iş birliği içinde çalıştıklarını bildirdi.

Suriye'nin sınır bütünlüğüne Rusya'nın de önem verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Diğer taraftan sınırımızın öbür tarafında Kobani olsun, Münbiç olsun buralardan YPG/PKK'lıların çıkarılması konusunu Ruslarla konuşacağız. Tabii bizim şu anda bulunduğumuz yerde rejimin girmesi demek YPG ile beraber girmeleri anlamına gelir. Şu anda YPG ile rejim de iş birliği içinde. Geçmişte de denediler olmadı. Burada olumlu şey, rejimin de BM'ye yaptıkları başvuruda YPG/PKK'yı terör örgütü olarak görmesi." dedi.

Sahada teröristlerin bile birbiriyle iş birliği yaptığını ve çok karmaşık ilişkilerin olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bizim için hassas olan nedir? Sınırımızın öbür tarafında teröristlerin olmamasıdır. Bu konularda Ruslarla görüşeceğiz. Düşüncelerimizi açıkça ortaya koyacağız. İnanıyoruz ki Ruslarla geçmişte İdlib'te ve diğer konularda olduğu gibi gelecekte de birlikte çalışma konusunda bir mutabakat sağlarız." diye konuştu.

Kaynak: AA