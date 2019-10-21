Lavrov: Adana Mutabakatı'nda değişiklik yapılmasını destekleriz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bulgaristanlı mevkidaşı Yekaterina Zahariyeva ile Moskova'da düzenlediği basın toplantısında bir soru üstüne, "Türkiye ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında diyalog kurulması tabii ki gerekli. Bu hususta biz de destekleyici rolü oynamaya, söz konusu teması teşvik etmeye hazırız" dedi.

"Ankara ile Şam arasında diyaloğun, 1998'de imzaladıkları Adana Mutabakatı'na dayandırılması gerektiği açık" diye devam eden Lavrov, şunları söyledi: "Nihayetinde taraflar temasları esnasında söz konusu mutabakatı bir biçimde netleştirmek ya da onda birtakım değişiklikler yapmayı gerekli görür, bunu karşılıklı olarak kabul edilir bulurlarsa, bu onların kararı olur, tabii ki biz de bunu kabul eder ve destekleriz."

Rus Dışişleri Bakanı, Suriye topraklarından Türkiye ve diğer komşu ülkelere bir tehdit gelmemesi için, Kürt güçler ve Şam arasında diyalog kurulması gerektiğini söyledi ve Rusya'nın söz konusu diyaloğu da olabilecek tüm şekillerde desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Lavrov, "Taraflardan her ikisi de Rusya'nın onlara bu süreçte yardımcı olmasını istediklerini gösterdi" diye ekledi.

Lavrov şöyle devam etti: "Mevcut durumda en iyisi olduğunu düşündüğümüz pozisyonumuz şudur: Suriye topraklarındaki Kürt yapılarının hepsi Suriye'nin yasal çerçevesi, yani anayasası içine oturtulmalı. Böylece, Suriye topraklarında yasadışı bir silahlı oluşumun kalmayacağı bir duruma varmak istiyoruz. Böylelikle de Suriye topraklarından ne Türkiye ne de diğer komşu ülkelere bir tehdit gelecek."

Kaynak: Sputnik