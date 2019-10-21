İran: Türkiye'nin Suriye topraklarında askeri üs kurmasına karşıyız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kızıldeniz'de İran tankerine saldırı

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait SABITI adlı petrol tankerine yapılan roketli saldırıya ilişkin açıklama yapan Musevi, "Kızıldeniz’deki İran petrol tankeri saldırısına ilişkin soruşturmalar sürüyor ve yakında kamuoyuna açıklanacak. BM ve Güvenlik Konseyi'ne de birer rapor sunulacak." dedi.

'Türkiye'nin Suriye topraklarında herhangi bir üs kurması kabul edilemez'

Musevi, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekatı konusunda, şunları kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti, Ankara’nin güvenlik endişelerini anlarken Türk tarafına Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterip politik yöntemlere başvurması gerektiğini bildirmiştir.

Türkler kendi topraklarında askeri üs kurabilir, ancak Suriye topraklarında herhangi bir üs kurması kabul edilemez. Bu, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ihlal etme anlamına geliyor, dolayısıyla buna karşıyız.

Suriye'nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne bölgedeki tüm ülkeler tarafından saygı gösterilmeli ve güvenlik endişeleri mevcut mekanizmalar temelinde çözülmeli."

'Cumhurbaşkanı Ruhani Bakü'ye gidecek'

Musevi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Azerbaycan'da düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'ye geleceğini duyurdu.

İran'la yapılan Nükleer anlaşma

İran’ın 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini azaltmak için yeni bir adım atmaya hazır olduğunu ifade eden Musevi,“4’üncü Adım hazırlanmıştır. Umarız yeni bir adım atmaya gerek kalmaz ve Avrupalı taraflar yükümlülüklerini yerine getirir ancak bu gerçekleşmezse 4’üncü Adım’ı da atacağız.”

İran-BAE ilişkileri

Seyyid Abbas Musevi, İran-BAE ilişkileri hakkında, Tahran-Abu Dabi münasebetleriyle ilgili son gelişmelerin doğru olduğunu söyledi.

'Diğer ülkelerin iç işlerine karışmak istemiyoruz'

Lübnan'daki hükümet karşıtı protestoları değerlendiren Musevi, "Diğer ülkelerin iç işlerine karışmak istemiyoruz. Lübnan ulusu olgun bir ulustur. Lübnan hükümetini iyi tanıdığımız için bu olaylardan geçeceğine ve milletinin sesini dinleyeceğine inanıyoruz. Lübnan ile diğer ülkelere yönelik her türlü yabancı müdahaleye karşıyız." diye konuştu.