İran’dan Afganistan’daki cami saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Afganistan’daki Nangarhar vilayetinde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıdan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, bu olayda hayatını kaybedenlerin aileleri, Afganistan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Musevi, “Cuma namazı sırasında Allah’ın evinde savunmasız ibadet edenlerin hedef alınması, Müslüman ülke Afganistan’da güvensizlik ve istikrarsızlığın devam ettiğini ve Afgan halkları arasında fitne ve ihtilaf yaratmayı amaçlayan teröristlerin kötü niyetlerini ortaya koyuyor.” ifadelerinde bulundu.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda en az 63 kişi hayatını kaybetmişti.

