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13 Ekim 2019 - 09:03

İran'dan "Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği" açıklaması

İran'dan "Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran’daki Türkiye büyükelçiliği duvarına slogan yazılmasını "kabul edilmez bir adım" olarak nitelendirdi.

Dün İran’ın birçok kentinde Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı protesto edildi.

Başta başkent Tahran olmak üzere İran’ın batısında yer alan Senendec, Bane, Merivan, Sakız ve Mahabad kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Tahran’da Türkiye büyükelçiliği önünde düzenlenen gösterilerde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde tezahüratlar yapıldı.

Türkiye’nin Tahran büyükelçiliği duvarlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan sloganlar yazıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bu tür adımların kabul edilmez olduğunu söyledi.

News Code 1881772

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