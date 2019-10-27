Rasulayn'da saldırı: 1 Türk askeri hayatını kaybetti

Sputnik'e göre, Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'lilerce düzenlenen saldırıda 1 personelin hayatını kaybettiğini, 5 personelin yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir."
yorumunuz