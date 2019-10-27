  1. Türkiye
27 Ekim 2019 - 12:26

Rasulayn'da saldırı: 1 Türk askeri hayatını kaybetti

Rasulayn'da saldırı: 1 Türk askeri hayatını kaybetti

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir" denildi.

Sputnik'e göre, Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'lilerce düzenlenen saldırıda 1 personelin hayatını kaybettiğini, 5 personelin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir."

News Code 1882076

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler