Rasulayn'da saldırı: 1 Türk askeri hayatını kaybetti

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir" denildi.