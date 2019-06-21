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21 Haziran 2019 - 13:09

Akar'dan çatı davası kararlarına ilişkin açıklama

Akar'dan çatı davası kararlarına ilişkin açıklama

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay çatı davası kararlarıyla ilgili "Yargılanan hainler Türk adaleti karşısında hak ettikleri cezayı buldu." dedi.

Sputnik'e göre, Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen Genelkurmay çatı davasında çıkan kararları değerlendiren Akar, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular." dedi.

Akar, sözlerinin devamında Kuzey Kıbrıs'ta yaşananları da değerlendirdi ve "Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik." ifadesini kullandı.

News Code 1879406

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