Akar'dan çatı davası kararlarına ilişkin açıklama

Sputnik'e göre, Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen Genelkurmay çatı davasında çıkan kararları değerlendiren Akar, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular." dedi.

Akar, sözlerinin devamında Kuzey Kıbrıs'ta yaşananları da değerlendirdi ve "Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik." ifadesini kullandı.