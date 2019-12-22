İİT Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı

Filistin Al Youm’un haberine göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bir bildiri yayınlayarak, Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı.
İİT bildirisinde, “Brezilya’nın bu hareketi uluslararası kurallara ve Kudüs’te diplomatik temsilciliklerin kapatılması gerektiğini vurgulayan güvenlik konseyi 478. kararına aykırıdır” ifadesine yer verildi.
Brezilya’nın kararını gözden geçirmesi gerektiğini belirten İİT, bu kararın Brezilya’nın İslam İŞbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerle ilişkilerini zedeleyeceğini bildirdi.
Kudüs'te ticari temsilcilik açan Brezilya, büyükelçiliğini de bu kente taşımaya hazırlanıyor.
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