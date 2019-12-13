Gazze geniş çaplı İsrail karşıtı gösteriye hazırlanıyor

Filistin Enformasyon Merkezi’ne göre, Gazze halkı bugün "Filistin bizi birleştiriyor ve Kudüs başkentimizdir" sloganıyla gerçekleştirilecek gösteriye hazırlanıyor.

Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşleri Ulusal Komitesi dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Filistin halkını Cuma günü düzenlenecek gösterilere büyük çaplı katılımlar gerçekleştirmeye çağırdı.

Söz konusu komite bildirisinde bu haftaki gösterilerin sadece Gazze, Orta Bölge ve Rafah'taki dönüş çadırlarında düzenleneceğini belirtti.

Filistinliler 30 Mart 2018 tarihinden itibaren, Gazze bölgesiyle 1948'de işgal edilmiş bölgeler arasındaki tel örgüler civarında, Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması ve 1948'de işgal edilmiş şehirlerinden ve köylerinden çıkarılmış Filistinlilerin yeniden şehirlerine ve köylerine dönebilmesi için barışçıl gösterilerini ve yürüyüşlerini başlattılar.