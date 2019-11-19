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19 Kasım 2019 - 18:45

İsrail Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıktı

İsrail Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinli bir aileyi de kendi evlerini yıkmaya zorladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan El-Arrub Mülteci Kampı'nda Filistinli kardeşler Halid ve Nebil Hanna'ya ait iki ev, İsrail güçlerince yıkıldı.

İsrail güçleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak evin çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Orduya bağlı ekipler de buldozerlerle evleri yerle bir etti.

AA

News Code 1882524

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