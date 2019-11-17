Filistinlilerden 37 Şehit, İşgalcilerden 108 Yaralı, 125 Çatışma

Geçtiğimiz Cumartesi'den bugüne (16 Kasım Cumartesi) geçen bir haftalık süre içinde meydana gelen olaylarda 37 Filistinli şehit olurken, işgalcilerden de 108 kişi yaralandı. Bu süre içinde toplam 125 çatışma vuku buldu.

Geçen hafta içinde 36 Filistinli Gazze bölgesinde işgal güçlerine ait uçakların attığı bombalarla ve füzelerle şehit olurken, bir Filistinli de Batı Yaka bölgesinde işgalci askerlerin mermileriyle şehit oldu.

Onlarca Filistinli gerçek mermilerle, lastik kaplamalı mermilerle veya atılan füzelerin şarapnel parçalarıyla yaralandı. Çok sayıda Filistinli de atılan gaz bombalarından etkilendi.

İşgal kaynaklarının verdiği bilgilere göre işgalcilerden de 108 kişi yaralandı veya şiddetli derecede şok geçirdi.

Filistin'in değişik şehirlerinde toplamda 125 çatışma meydana geldi. Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesi içinde yer alan şehirlere ve yahudi yerleşim merkezlerine de yüzlerce füze ve havan topu mermisi atıldı. Ayrıca çatışmalarda işgalcilerin üzerine el yapımı patlayıcılar ve molotof kokteylleri atıldı.

Dün yani Cuma günü Batı Yaka ve Gazze'de meydana gelen olaylarda Filistinlilerden 9 kişi yaralandı. Birçok kişi de gaz bombalarından etkilendi. Bir işgalci asker de El-Arub mülteci kampında Filistinlilerin attığı taşlarla yaralandı. Toplamda 8 noktada çatışma meydana geldi.

Perşembe günü 5 Filistinli lastik kaplamalı mermiyle yaralandı, 30 Filistinli de gaz bombalarından etkilendi. Bir yahudi yerleşimci de Sderot yahudi yerleşim merkezini hedef alan saldırıda yaralandı. Direnişçiler Firid Yirico yahudi yerleşim merkezi tarafına molotof kokteylleri attılar. Gazze çevresindeki yahudi yerleşim merkezlerine de en az dört füze atıldı. Toplamda 18 noktada çatışma meydana geldi.

İşgal güçlerinin Gazze'ye yönelik yoğun saldırılar başlatmalarının ikinci günü olan Çarşamba günü işgal güçlerine ait uçakların saldırıları sonucunda Gazze'de 24 kişi şehit oldu. Batı Yaka ve Gazze'de 27 kişi de yaralandı. Yahudi yerleşimcilerden ise 64 kişi yaralandı. Bunlardan 20'sinin atılan füzelerden korkmaları sebebiyle şok geçirdikleri 44 kişinin ise orta ve hafif derecede yaralandıkları belirtildi. İşgalcilerin tarafına Filistinli mülteciler tarafından 260 füze veya havan topu mermisi atıldı. Bu gün 42 noktada çatışma vuku buldu.

İşgalcilerin Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattıkları Salı günü bu bölgede 12 Filistinli şehit oldu. 45 kişi ise yaralandı. İşgalcilerden ise 41 kişi yaralandı. İşgalcilerin tarafına 190 füze ve havan topu mermisi atıldı.

Pazartesi günü El-Arub mülteci kampında 22 yaşındaki Ömer Heysem Bedevi işgal askerlerinin attığı mermilerle şehit oldu. 14 kişi yaralandı. Birçok kişi de gaz bombasından etkilendi. Bir yerleşimci yaralandı. 17 noktada çatışma meydana geldi.

Pazar günü Batı Yaka bölgesinde 3 Filistinli yaralandı. 9 çatışma meydana geldi.

Cumartesi günü Kudüs yakınındaki El-İseviyye beldesinde meydana gelen çatışmalarda bir işgalci asker yaralandı. Filistinli gençler işgalcilerin üzerine taş, molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılar attılar. 5 noktada çatışma meydana geldi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi