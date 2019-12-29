Yemen’de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var!

Yemen’in güneyindeki Ad-Dali kasabasında gerçekleşen askeri geçit töreninde patlama meydana geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Yemen Güvenlik Kuşağı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı doğrularken çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını açıkladı.

Öte yadan, ilk belirlemelere göre saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yerel kaynaklar, saldırının insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaynak:Yeniçağ