ABD, Yemen Ensarullah Hareketi'ni kara listeye ekledi

Mısır'da yayınlanan Youm7 gazetesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Yemen Ensarullah Hareketi’ni din özgürlüğü alanındaki kara listeye eklediğini bildirdi.

Washington yönetimi El-Kaide, Yemen Ensarullah Hareketi, Arap Yarımadası El-Kaidesi, IŞİD, Nusra Cephesi, Eş-Şebab, Boko Haram, IŞİD-Horasan ve Taliban'ı "özellikle kaygı duyulan yapılar" olarak tanımlıyor.

ABD’nin dini özgürlükleri kapsayan kara listesi bu yıl, Suudi Arabistan, Myanmar, Çin, Kuzey Kore, Eritre, İran, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan için değişmedi.

ABD ile uluslararası insan hakları kuruluşları Yemen Ensarullah Hareketi’nin ülkedeki Bahaîler ile Yahudilere baskı yaptığını iddia ediyor.