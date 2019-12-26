Yemen: Suudilerin saldırılarına karşılık vereceğiz

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen güçlerinin Suusi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırılarına karşılık vereceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerinin doğrudan ve bilerek Yemen halkına karşı saldırganlığına devam ettiğini belirten Seri, en son Saada vilayetinde yer alan Manbah bölgesindeki Al-Rako Çarşısı'na saldırdırdıklarını söyledi.

Suudi Arabistan yaklaşık beş yıldır BAE dahil olmak üzere birkaç Arap ülkesiyle birlikte Yemen'e saldırmaktadır.

