Suudi Arabistan'dan Yemen'e yönelik hava saldırısı devam ediyor

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen halkına karşı cinayetleri devam ediyor.

Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları Yemen’in yerleşim bölgelerine yeni bir hava saldırısı düzenledi.

Arap medyası, Yemen’in “Hudeyde” vilayetindeki "Durayhimi" bölgesinin Suudi savaş uçaklarının bombardımanına maruz kaldığını duyurdu.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Arap kaolisyonu 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.