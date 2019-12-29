Suudi savaş uçakları Hudeyde vilayetini yeniden hedef aldı

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen halkına karşı cinayetleri durmadan devam ediyor.

Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları Yemen’in liman kenti Hudeyde’deki bazı bölgeleri bombaladı.

Hudeyde'nin doğusundaki Kilo 16 bölgesi de geçtiğimiz günlerde koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından bombalanmıştı.

Suudi Arabistan yaklaşık beş yıldır BAE dahil olmak üzere birkaç Arap ülkesiyle birlikte Yemen'e saldırmaktadır.

Suudi koalisyonu sık sık Hudeyde’de ateşkes sağlanması için imzalanan Stockholm Anlaşması'nı ihlal ediyor.