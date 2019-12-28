Suudilerden Hudeyde vilayetine füzeli saldırı

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’deki yerleşim bölgelerine saldırıları durmadan devam ediyor.

Suudi güçleri Yemen halkına karşı yeni füzeli saldırı düzenleyerek, Hudeyde vilayetindeki “Hays” bölgesini hedef aldı.

Suudi Arabistan yaklaşık beş yıldır BAE dahil olmak üzere birkaç Arap ülkesiyle birlikte Yemen'e saldırmaktadır.

Suudi koalisyonu sık sık Hudeyde’de ateşkes sağlanması için imzalanan Stockholm Anlaşması'nı ihlal ediyor.