Avrupa haksızca davranırsa UAEA ile işbirliğimizi gözden geçirebiliriz

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani bugün mecliste yapılan açık oturum sırasında yaptığı konuşmada, nükler anlaşmaya taraf üç Avrupa ülkesinin (Fransa, İngiltere ve Almanya) son açıklamasına tepki göstererek, "İran’ın davranışında bir sorun yok. Avrupalılar kendileri bile defalarca ABD’yi nükleer anlaşmadan çıkması için suçladılar. Asıl sorun ABD’nin güçlü bir ekonomiye sahip olan bir Avrupa ülkesini küçük düşürücü ve haksızca davranışlara zorlamasıdır.”

Laricani, İran’ın tehditten yana olmadığını belirterek, “ABD'nin nükleer meseleye yönelik düşmanca davranışından bu yana bir buçuk yıldan fazla bir süre geçti ve Avrupa sadece siyasi bir açıklama yaptı, ancak Avrupa'nın nükleer anlaşmanın 37. maddesinin kullanımında haksızca davranması takdirde, İran İslam Cumhuriyeti de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği konusunda ciddi bir karar verecektir” ifadelerinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden devreye girmesini sağlayacak İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmemeleri halinde, Avrupa ülkelerini, ithal araçlara yüzde 25'lik tarife uygulamakla tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

Üst düzey bir Avrupalı yetkili, Trump'ın tehdit mesajının Washington'daki büyükelçilikler yoluyla değil, doğrudan Londra, Paris ve Berlin'deki makamlara iletildiğini açıklamıştı.