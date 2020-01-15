Zarif: Nükleer anlaşmanın geleceği Avrupa'ya bağlı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen"Raisina Dialogue 2020" toplantısında konuşma yaptı.

Bölgede son yaşananların ABD'nin bölgeyle ilgili yanlış zihniyetten kaynaklandığını anlatan Zarif, “Onlar her şeye bölgedeki insanların bakış açısından değil, kendi bakış açısından bakıyorlar” dedi.

Bakan Zarif, ABD’nin Bağdat'ta düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit düşen Korgeneral Kasım Süleyimani hakkında, “Korgeneral Süleymani IŞİD'e karşı mücadelede tek etkili isimdi. Trump ve IŞİD dışında suikasttan hiç kimse sevinmemiştir. Sadece Hindistan’ın 430 noktasında Şehit Korgeneral Süleymani için yas tutularak anıldı" ifadelerinde bulundu.

İran nükleer anlaşmasının değiştirilmesi gerektiğini öne süren ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a kinayeli gönderme yapan Zarif, şunları kaydetti:

“Biz Kapsamlı Ortak Eylem Planı (İran nükleer anlaşması) anlaşmasına sahiptik. Bu anlaşma (sırf) Zarif-Carryi müzakeresi sonucu sağlanmamıştı; ABD’nin verdiği taahhütler yer alıyordu. Şimdi büyük sevinçle ‘Trump Anlaşması’nı konuşuyorlar, nasıl bir anlaşma bu?! 10 ay bile sürmeyecek bir anlaşma mı; yoksa Kanada'dan ABD'ye uçmak kadar sürecek bir anlaşma mı?”

Zarif, ABD ile müzakere konusuna ilişkin, "İran diplomasiye inanıyor, fakat ABD ile müzakere yapmak istemiyoruz. Çünkü ABD nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremedi. ABD ile bir anlaşmamız vardı zaten. ABD bunu ihlal etti; Trump’la bir anlaşma yapsak ne kadar sürebilir ki?" değerlendirmesinde bulundu.

İran nükleer anlaşmasına dair Zarif şu açıklamalarda bulundu:

“Nükleer anlaşmanın geleceği Avrupa'ya bağlı. Bu kapsamlı ve çok taraflı anlaşma en iyi anlaşmalardan biriydi. İran'a verilen 11 taahhüdün hiçbiri uygulanmadı. Sadece ABD değil Avrupa da bu taahhütleri yerine getiremedi. Avrupa Birliği, ABD ihlallerinden bağımsız olarak yükümlülüklerini ihlal etmektedir"

Cavad Zarif, Avrupalı imzacı ülkelere seslenerek, “Sizler bağımsız ülkelersiniz. Neden Amerika'nın size zorbalık yapmasına izin veriyorsunuz? Biz daha önce tetik mekanizmasını (ihtilaf çözüm mekanizması) aktifleştirmiştik. Hiçbir şey olmadı. Yanıt bile verilmedi" diye konuştu.