İran'dan Avrupa'ya 'nükleer anlaşma' tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, 'Uyumsuzluk Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı alan İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak açıklamasına tepki gösterdi.

İran'ın vaatlerini yerine getirmeyen 3 ülkenin yapıcı olmayan adımlarına kararlı ve sert biçimde yanıt vereceğini belirten Musevi, "İlk olarak, üç Avrupa ülkesinin kararının tamamen pasif ve zayıf bir adım olduğunu belirtmek istiyorum. Nükleer anlaşmadaki ihtilafı çözme süreci, bir buçuk yıl önce ülkemizin Dışişleri Bakanı tarafından Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Organizatörüne resmi mektuplar gönderilerek başlatıldı. Dolayısıyla yeni bir süreç veya pratik bir olay söz konusu değil" dedi.

"Gerçek şu ki, ABD'nin anlaşmadan yasadışı olarak geri çekilmesiyle birlikte kaldırılması gereken yaptırımların yeniden ugulanmasının ardından, nükleer anlaşmada dengesiz bir durum oluştu ve paragraf 36'da belirtilen Uyumsuzluk Çözüm Mekanizması'na dayanarak meseleyi ortak komisyona ilettik" ifadesini kullanan Musevi, Avrupalı tarafların bir buçuk yıl zaman zarfında vaatlerini yerine getirmediğinden dolayı İran'ın nükleer anlaşmadaki 26 ve 36'ncı maddeyi esas alarak taahhütlerini attığı 5 adımla askıya aldığını söyledi.

İngiltere, Almanya ve Fransa, bugün İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği iddiasıyla Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı aldı.

E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini düzenleyen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) korunmasının önemine değinildi.

Açıklamada bu adımın anlaşmayı korumak ve sorunu diplomatik yollarla çözmek amacıyla atıldığı ve E3'ün İran'a karşı ABD'nin "azami baskı uygulama" politikasına katılmadığı kaydedildi.

Reuters'de yer alan bilgiye göre Avrupalı kaynaklar sözü geçen 3 ülkenin BM'nin İran yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymak istemediklerini öne sürdü.

Tetik mekanizmasında yasal olarak ilk önce uyuşmazlık çözümü toplantısı yapılıyor. Avrupalı taraflar ikna olmadığı takdirde sorun BM Güvenlik Konseyi’ne taşınarak BM’nin İran yaptırımları yeniden uygulanabilir.