Nükleer anlaşma Avrupa'nın "Tetik Mekanizması"nı kullanmasına izin vermiyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın nükleer anlaşmanın yanısıra uyuşmazlık çözüm mekanizmasından yararlanma olasılığıyla ilgili iddialarına karşlık veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bu tür iddiaları “ olumsuz ve sorumsuzca” olarak nitelendirdi.

Musevi, Fransa ve anlaşmada kalan diğer ülkelerin tetik mekanizmasını kullanma olasılığıyla ilgili “Nükleer anlaşmadaki uyuşmazlık çözüm mekanizmasının amacı her iki tarafın telafi edici eylemlerini göz önünde bulundurmaktır. İran İslam Cumhuriyeti de anlaşmadaki 36. maddeyi kullanabilir. Ancak nükleer anlaşma İran’ın ABD’nin tek taraflı olarak çekilmesi ve Avrupalı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda kullanacağı hakkı karşısında onların uyuşmazlık çözüm mekanizmasını kullanmalararına izin vermiyor” ifadelerinde bulundu.