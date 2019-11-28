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28 Kasım 2019 - 17:44

Nükleer anlaşma Avrupa'nın "Tetik Mekanizması"nı kullanmasına izin vermiyor

Nükleer anlaşma Avrupa'nın "Tetik Mekanizması"nı kullanmasına izin vermiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, “Nükleer anlaşma Avrupalı tarafların İran’ın meşru halkları karşısında tetik mekanizmasını kullanmasına izin vermiyor” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın nükleer anlaşmanın yanısıra uyuşmazlık çözüm mekanizmasından yararlanma olasılığıyla ilgili iddialarına karşlık veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bu tür iddiaları “ olumsuz ve sorumsuzca” olarak nitelendirdi.

Musevi, Fransa ve anlaşmada kalan diğer ülkelerin tetik mekanizmasını kullanma olasılığıyla ilgili “Nükleer anlaşmadaki uyuşmazlık çözüm mekanizmasının amacı her iki tarafın telafi edici eylemlerini göz önünde bulundurmaktır. İran İslam Cumhuriyeti de anlaşmadaki 36. maddeyi kullanabilir. Ancak nükleer anlaşma İran’ın ABD’nin tek taraflı olarak çekilmesi ve Avrupalı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda kullanacağı hakkı karşısında onların uyuşmazlık çözüm mekanizmasını kullanmalararına izin vermiyor” ifadelerinde bulundu.

News Code 1882755
Ruya FEREYDUNI

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