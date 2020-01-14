İngiltere, Fransa ve Almanya'dan flaş nükleer anlaşma kararı

Sputnik'e göre İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ortak kararıyla nükleer anlaşmadaki ‘uyuşmazlık çözüm mekanizması’ olan ‘tetik mekanizması’ devreye sokuldu.

E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini düzenleyen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) korunmasının önemine değinildi.

Açıklamada bu adımın anlaşmayı korumak ve sorunu diplomatik yollarla çözmek amacıyla atıldığı ve E3'ün İran'a karşı ABD'nin "azami baskı uygulama" politikasına katılmadığı kaydedildi.

Reuters'de yer alan bilgiye göre Avrupalı kaynaklar sözü geçen 3 ülkenin BM'nin İran yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymak istemediklerini öne sürdü.

Tetik mekanizmasında yasal olarak ilk önce uyuşmazlık çözümü toplantısı yapılıyor. Avrupalı taraflar ikna olmadığı takdirde sorun BM Güvenlik Konseyi’ne taşınarak BM’nin İran yaptırımları yeniden uygulanabilir.

Bugün İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'la nükleer anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump'ın isteklerini karşılayacak bir anlaşmayla değiştirme çağrısı yaptı.

Nükleer anlaşma tarafı olan İngiltere, Fransa ve Almanya son günlerde İran nükleer anlaşmasının korunması gerektiğine vurgu yapmıştı.

İran İslam Cumhuriyeti, nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin askıya alınmasının 5. adımı doğrultusunda bu anlaşmadaki son temel sınırlamaları, bir başka deyişle ‘Santrifüjler sayısındaki sınırlamaları’ kaldırmıştı.