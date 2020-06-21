İranlı yetkiliden UAEA'ya uyarı: İşbirliğimizi kesebiliriz

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, Cuma günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı önerilen Avrupa Troika kararının onaylanmasına tepki göstererek, "Hiç kuşkusuz bu siyasi bir eylemdir ve Avrupalılar bu sürede gerekli siyasi bağımsızlığa sahip olmadıklarını ve iddialarına rağmen ABD'ye direnemediklerini gösterdiler" dedi.

Kararın ABD baskısı altında onaylandığını belirten Burucerdi, "ABD'de yeni tip koronavirüs salgının yayılması ve ırkçılık karşıtı protestolar nedeniyle Amerikalılar kamuoyunun dikkatini bir şekilde bu ülkedeki atmosferden saptırmak için yeni sorunlar yaratmaya çalışıyorlar" ifadelerinde bulundu.

Burucerdi, İran'ın söz konusu kararı reddettiğini belirterek, "Amerikalıların bir başka amacı da İran üzerindeki silah yaptırımlarının kaldırılmasını önlemektir. Bu nedenle UAEA Yönetim Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a karşı bir atmosfer yaratmışlardır" şeklinde konuştu.

İranlı yetkili, UAEA'nın İran'a karşı siyasi olarak hareket etmesi durumunda İran'ın da bu ajansla kapsamlı işbirliğini sürdürmesi için bir nedeni olmayacağını söyledi.