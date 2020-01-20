İran'ın dosyası BM Güvenlik Konseyi'ne taşınırsa NPT'ten çıkabiliriz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadaki ‘uyuşmazlık çözüm mekanizması’ olan ‘tetik mekanizması’nın aktifleştirilmesi kararına karşı koyma yönündeki planlarını açıklayarak, “İran Dışişleri Bakanlığı bu konuyu yasal olarak takip ediyor” dedi.

İran’ın Mayıs 2018’de ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından bu mekanizmaya baş vurduğunu belirten Zarif, “2018 yılında AB Yüksek Temsilcisi Mogherin’e gönderdiğimiz üç mektupta İran’ın ‘uyuşmazlık çözüm mekanizması’nı başlattığını ilan ettik” ifadelerinde bulundu.

Avrupa’nın açıklamalarının hiçbir şekilde yasal olmadığını dile getiren Zarif, “Avrupalılar bir adım daha atarsa ​​İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Mayıs 2018’de kaleme aldığı mektuba göre İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çıkması gündeme gelecektir” diye konuştu.

Bakan Zarif sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini azaltmak için beşinci ve son adımı attı. Avrupalıların taahhütlerine dönmesi durumunda biz de yükümlülüklerimizi askıya almayı durduracağız. Ancak onlar siyasi oyun oynamaya devam ederse, bizim de birçok seçeneğimiz olacaktır.”