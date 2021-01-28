AK Parti’nin iki isimi SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'nı ziyaret etti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunarak, ikilinin ittifak konusunu ve siyasi meseleleri konuştuklarını yazdı. Selvi, konuyla ilgili olarak “Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi, fay hatlarını harekete geçirdi. Erdoğan ile Asiltürk’ün görüşmede sadece ittifak konusunu değil, hizmet ve siyaset meselesini de konuştukları söyleniyor” ifadelerini kullandı.

Selvi ayrıca, Erdoğan'ın yanında AK Parti'nin 'iki önemli isminin' daha Asiltürk'ü ziyaret ettiğini söyledi.

Kaynak: Sputnik