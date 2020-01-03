Karamollaoğlu: Kasım Süleymani’nin hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım

Karamollaoğlu, saldırıyı iğrenç olarak tanımlarken ABD'ye tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD tarafından düzenleneve Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının 'iğrenç' olduğunu söyledi.

Saldırıyı kınayan Saadet Partisi lideri şunları yazdı:

"İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Bağdat'ta Amerika'nın menfur(iğrenç) hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim. Bölgemizi ateş çemberinin içine çekmek için provokasyon anlamı taşıyan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kardeş İran halkının acısını yürekten paylaşıyor, İran halkına ve Süleymani ailesine baş sağlığı diliyorum."