Yüzyılın Anlaşması Trump'ın siyasi intiharı

İslam Devrimi Lideri Özel Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin resmi web sitesi “KHAMENEI.IR”ye verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Ortadoğu barış planı hakkında, “Bu plan ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi intiharı” dedi.

“Trump'ın bu adımının bir olumlu sonucu vardı. Diyalog grubunun mücadele eden grupla birleşmesine yol açtı. Sayın Mahmud Abbas, Hamas, İslami Cihad ve diğerleri planı reddetti” diyen Velayeti, plan nedeniyle Filistinlilerin müzakere etmeyeceklerini ve mücadeleyi benimsediklerini söyledi.

Velayeti, Şehit Korgeneral Kasım Süleymani hakkında şunları söyledi:

“Onun zekası ve cesareti olağanüstüydü. En zor koşullar bile onun için hiçbir sorun yaratmıyordu. Örneğin hiçbir kurşun sıkılmadan Kerkük özgürleştirildi. Bölge ve Irak konusunda her zaman çok fazla endişeleri vardı. Kerkük'ü bölmeye veya özerk bir bölgeye dönüştürmeye çalıştılar. O Süleymaniye'ye gitti ve IKBY’yi bölme planını da çökertti.

Şehit Süleymani Sayın Erdoğan ve Putin gibi dünyanın büyük politikacıları dahil olmak üzere farklı isimlerle çeşitli görüşmeler yaptı. Direnişin işlerini yürütüyordu.

Hiçşüphesiz dökülen kanı Direniş'in güçlenip devam etmesine yol açacaktır”

Velayeti, "Şehid Korgeneral Süleymani sonrası Kudüs Gücü'nü nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklinde yöneltilen soruya, “Kudüs Gücü, görevlerini geçmişe göre daha güçlü bir şekilde sürdürecektir. Askeri müsteşarlarımız Irak, Suriye ve Yemen'de davet edildiği için bulunuyor, bu nedenle varlığımız yasaldır. Hiçşüphesiz herhangi bir Müslüman ve gayrimüslim ülkenin coğrafi sınırlarına saygı gösteriyoruz. Kudüs Gücü sadece İran'ın yararına değil, aynı zamanda Müslüman ülkelerin menfaatlerini göz önümde bulunduruyor. Herhangi bir ülkenin meşru hükümeti tarafından davet alırsa onlara yardımcı olur” yanıtını verdi.