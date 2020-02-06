'Yüzyılın Anlaşması' Filistin halkına karşı Amerikan-İsrail saldırısıydı

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Yüzyılın Anlaşması planının Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iç sorunlardan ve ABD Başkanı Trump'ın da seçimdeki yenilgiden kurtarılmasını amaçladığını söyledi.

Kudüs'ün Amerika ve Siyonist Rejim'in elinde bir meta haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirten Heniyye, "Yüzyılın Anlaşması uluslararası bütün kuralları ihlal ediyor. Bu plan yalnızca Filistin değil, dünya barış ve güvenliğini de tehlikeye atıyor" ifadelerinde bulundu.

Heniyye, ilaveten bu planın bölgedeki gerginliği arttıracağını söyledi.

Direniş silahının asla müzakere konusu olmayacağını belirten Heniyye, direnişin Filistin'in kurarılmasına kadar devam edeceğini bildirdi.