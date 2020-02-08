Çin'den Türkiye'ye tepki: Şiddetle karşı çıkıyoruz

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bu kararı büyük şaşkınlıkla karşılıyoruz. Ciddi endişe duymakta ve şiddetle karşı çıkmaktayız. Dünya Sağlık Örgütü açık bir şekilde Çin'e karşı ticaret sınırlamalarını getirmesini desteklemediğini, hatta buna karşı çıktığını kesin ifadelerle belirtmişti" ifadeleri yer aldı. Büyükelçilik, Türkiye'nin aldığı karar, DSÖ ruhuna aykırıdır denildi.

"Şu anda koronavirüsünün söz konusu ürünlerle yayılabileceğini destekleyen herhangi bir kanıt bulunmamaktadır" denilen açıklamada, "Söz konusu sınırlama hayata geçirilirse Çin ve Türkiye arasındaki normal ticaret düzenine zarar verecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Salgın patlak verdikten sonra, Türk tarafı hep Çin'in mücadelesine destek vermiştir. Taraflarımız müştereken salgının üstesinden gelmek için güzel bir şekilde iş birliği yürütmektedir. Üstelik Türk tarafının söz konusu sınırlamaları alması, daha önceki kendi tutumu ile de çelişmektedir.

Türk tarafını objektif ve makul bir şekilde salgına yaklaşmaya, bilimsel ve uygun bir şekilde riski değerlendirmeye, Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün ilgili kuralları ve DSÖ'nün profesyonel ve otoriter tavsiyesine uyumlu olarak, aşırı yanlış tepkiden kaçınmaya, somut adımlar atarak aynı gemide salgına karşı mücadele vermeye ve ikili ilişkilerimizin iyi gidişatını korumaya çağırıyoruz."

Kaynak: Sputnik