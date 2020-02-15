Çin: ABD Ortadoğu’da güvenliği değil, sadece kendi çıkarlarını savunuyor

Reuters’e konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’nin Ortadoğu’daki eylemlerinin istikrar ve güvenliği sağlamaya değil, sadece kendi çıkarlarını savunmaya yönelik olduğunu ifade etti.

‘ABD Ortadoğu’yu sonsuz kargaşa ve sefalete sürüklüyor’

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, “ABD onlarca yıldır Ortadoğu’da kaç savaş başlattı? Bu savaşlar ne kadar zarar verdi? Ortadoğu halkının başına ne dertler açtı? Ve tüm bunlar Ortadoğu’daki güvenliği sağlamak için mi? ABD’nin yaklaşımı sadece güvenlik ve istikrarın sağlanmasını desteklememekte kalmıyor, tam aksine bölgeyi sonsuz kargaşa ve sefalete sürüklüyor” ifadelerine yer verildi.

‘Çin bölgedeki güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak için her türlü çabayı gösteriyor’

ABD’nin ‘Ortadoğu ülkelerine yarar sağlamayıp aslında sadece kendi çıkarlarını koruduklarını’ söyleyen bakan, aynı zamanda Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve bu bölgedeki ülkelerin istekleri doğrultusunda Ortadoğu'da güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak için her türlü çabayı gösterdiğini vurguladı.

Çinli diplomat, Pekin'in Ortadoğu ülkelerine 1.8 bin kişilik barış gücü gönderdiğini ve 10 yıldan fazla bir süredir Aden Körfezi'nde deniz taşımacılığının güvenliğini sağladığının altını çizdi.

‘Ortak, kapsamlı, sürdürülebilir ve işbirliğine dayalı güvenlik sistemi’

Vang, Pekin’in ayrıca Ortadoğu’daki güvenliğin ele alındığı bir forum düzenleyerek, orada soğuk savaş anlayışının geride bırakılmasını ve ortak, kapsamlı, sürdürülebilir ve işbirliğine dayalı güvenlik sisteminin kurulmasını önerdiğini kaydetti ve ekledi:

“Bence uzun vadeli ve sağlıklı güvenliğin garantisi, sadece ve sadece askeri güce dayalı olan caydırıcılık değil, ülkeler arasında karşılıklı güven tesis etmek ve ortak çıkarları temelinde karşılıklı yararları entegre etmektir.”

Kaynak: Sputnik