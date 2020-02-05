Çin'deki İran vatandaşları Tahran'a getirildi

Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İran vatandaşları tahliye süreci tamamlandı. İran vatandaşlarını taşıyan özel uçak bu sabahın erken saatlerinde Tahran'a geldi.

Konuyla ilgili konuşan İran Sağlık Bakanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, İran'a getirilen vatandaşların 14 gün boyunca tek kişilik odalarda müşahade altında tutulacağını söyledi.

Öte yandan İran Sağlık Bakanı Nemeki, Vuhan'dan tahliye edilerek ülkeye getirilen kişilerde koronavirüs tespit edilmediğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Şu ana kadar can kaybı 491’e, virüs teşhisi koyulanların sayısı ise 24 bin 324’e yükseldi.