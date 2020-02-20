  1. Siyaset
20 Şubat 2020 - 15:16

Şehit Süleymani’nin vasiyeti:

Mezar taşıma "Asker Kasım Süleymani" yazınız

Mezar taşıma "Asker Kasım Süleymani" yazınız

ABD’nin Bağdat’taki terör saldırısında şehit düşen Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Süleymani’nin vasiyeti üzerine mezar taşına “Asker Kasım Süleymani” yazılmıştır.

İsrail'e karşı direnişin ve terörle mücadelenin kilit ismi olan İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgenral Kasım Süleymani’nin vasiyeti üzerine mezar taşına “Korgeneral” yerine “asker” yazılması dikkat çekti.

Şehit Süleymani’nin kendi el yazısıyla ailesine yazdığı kısa bir vasiyetinde şunlar yer alıyor:

“Eşim, ben mezar yerimi Kerman Şehitliği'nde belirledim. Mezarım diğer şehit arkadaşlarım gibi sade olsun. Mezar taşıma uvnan değil, 'Asker Kasım Süleymani' yazınız”.

Korgeneral Kasım Süleymani, 3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD güçlerinin silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1884670

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