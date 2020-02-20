Mezar taşıma "Asker Kasım Süleymani" yazınız

İsrail'e karşı direnişin ve terörle mücadelenin kilit ismi olan İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgenral Kasım Süleymani’nin vasiyeti üzerine mezar taşına “Korgeneral” yerine “asker” yazılması dikkat çekti.

Şehit Süleymani’nin kendi el yazısıyla ailesine yazdığı kısa bir vasiyetinde şunlar yer alıyor:

“Eşim, ben mezar yerimi Kerman Şehitliği'nde belirledim. Mezarım diğer şehit arkadaşlarım gibi sade olsun. Mezar taşıma uvnan değil, 'Asker Kasım Süleymani' yazınız”.

Korgeneral Kasım Süleymani, 3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD güçlerinin silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.