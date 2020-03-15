Irak Hizbullah Tugayları'ndan ABD'ye uyarı

Irak Hizbullahı olarak da bilinen Ketaib Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Iraklıların işgalci ABD güçlerine karşı direncinin yoğunlaşması onları şoke ettiği belirtildi.

Amerikalı işgalcilerin güvenlik güçleri ve Haşdi Şabi’ye karşı işlediği suçların devam ettiği ve kentlere yönelik saldırılarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Milliyetçi ve gönüllü halklardan oluşan güçler Amerikan güçlerini ülkeden çıkarmak için elinden geleni yapacaktır" ifadesine yer verildi.

Hizbullah Tugaylarının açıklamasında, "ABD'nin Al-Bukemal ve Cafar al-Nasr ve diğer bölgelerine yönelik saldırılarında herhangi bir kayıbımız olmadı. ABD saldırganlığını önlemek için Irak hava sahası ihlallerine karşı çıkılması lazım" denildi.