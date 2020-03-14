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14 Mar 2020 11:23

Irak Meclis Başkanı ABD saldırılarını kınadı

Irak Meclis Başkanı ABD saldırılarını kınadı

Irak Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi, ABD'nin Haşdi Şabi mevzilerine ve Kerbela havaalanına yönelik saldırılarını kınadı.

Sumerria News'un haberine göre, Irak Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi, ABD'nin bu ülkeye yönelik saldırganlıklarına tepki gösterdi.

ABD'nin Haşdi Şabi mevzilerine ve Kerbela havaalanına yönelik hava saldırılarını kınayan el Habusi, "Haşdi Şabi mevzilerinin ve Kerbela havaalanının hedef alınması, Irak'ın egemenliğinin açık ihlalidir" dedi.

El Halbusi sözlerine ek olarak, "Irak Hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası forumlarda diplomatik yollarla ülkeye yönelik bu tür saldırganlıkları önlemelidir" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Irak ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkedeki Haşdi Şabi mevzilerine yönelik hava saldırılarını kınayarak bunun sonuçları olacağı konusunda uyarmıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı da ABD ve İngiltere'nin Bağdat büyükelçilerini Bakanlığa çağırmıştı.

News Code 1885191

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