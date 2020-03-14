İşviçre Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı Taci üssüne yapılan roketli saldırıdan sorumlu tutma konusundaki boş iddialarının ardından dün Amerika’nın Tahran’daki menfaatlerini koruyan İşviçre Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını duyurdu.

Musevi, "İşviçre Büyükelçisi’nden İran'ın ABD Başkanı Trump'ın başkalarını suçlamak yerine Irak'taki yasadışı varlığı ve Iraklı komutanları öldürme konusundaki yanlış politikalarını bir gerçek olarak kabul etmesi mesajını iletmesi istenildi" dedi.

Musevi, "Görüşmede ayrıca İsvişre Büyükelçisi ABD'nin düşünmeden herhangi bir eylem yapması ve bunun sonuçlarından sorumlu olacağı konusunda uyarıldı" diye konuştu.

Irak’ta, ABD’li güçlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesiyle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 3 askerin öldüğü, 12 askerin de yaralandığı belirtilmişti.