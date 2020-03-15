Iraklı milletvekili: ABD askerlerini geri çekmeli

El-Nahreyn sitesinde yer alan habere göre, Irak Parlamentosu'ndaki Bedir Fraksiyonu Başkanı Hasan el- Kaabi Amerikan askerlerinin Irak'tan çıkmaması durumunda onlarla başka türlü davranacaklarını bildirdi.

El Kaabi, " Özellikle Amerikalılar ve uluslararası koalisyon Irak'ın egemenliğine saygı duymalıdır. Irak'ın egemenliğinin ihlaline ve Iraklıların kanının dökülmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Iraklı yetkili sözlerine ek olarak, "Washington veya uluslararası koalisyonun yasadışı olarak bu ülkede kalmaya ısrar etmesi, birlikleri için olumsuz sonuçlara yol açabilir" ifadesini kullandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin Iraklı güçlerin mevzilerine yönelik hava saldırılarını Irak'ın egemenliğinin 'ihlali' olarak nitelendirmişti.