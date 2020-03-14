Asayib Ehlül Hak Hareketi ABD saldırısını kınadı

Asayib Ehlül Hak Hareketi, yayınladığı yazılı açıklamada, Irak ordusu ve Haşd-i Şabi mevzilerini hedef alan ABD saldırısını kınadı.

Açıklamada, "Artık meclisin ABD'ye karşı karar çıkarması ve hükümetin işgalcilerden Irak'tan çekilmesini istemesi her zamankinden daha fazla gerekli olduğu belirlenmiştir" ifadesine yer verildi.

Irak'taki Amerikan güçlerinin "işgalci" olduğu kaydedilen açıklamada, "Bunun için Irak halkının düşmanlarını geri püskürtmek için her türlü savaşma hakkına sahiptir” belirtildi.

Asayib Ehlül Hak Hareketi, terörist Amerikan güçlerinin acilen ülkeyi terk etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Öte yandan Irak ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkedeki Haşdi Şabi mevzilerine yönelik hava saldırılarını kınayarak bunun sonuçları olacağı konusunda uyarmıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı da ABD ve İngiltere'nin Bağdat büyükelçilerini Bakanlığa çağırmıştı.