Hizbullah Tugayları Irak'taki Kazimi kararına tepki gösterdi

Irak'taki Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları), yeni hükümeti kurma görevinin Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa Kazimi’ye verilmesine tepki göstererek, bunu Irak siyasi arenasında “yozlaşma” olarak değerlendirdi.

Ketaib Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, “Çoğunluktaki siyasi grupların (Şii partiler) bu tür hassas konuya boyun eğmesi kabul edilemez” belirtildi.

Irak Hizbullahı’nın açıklamasında, “Siyasi grupların başbakan seçme krizini aşma çabaları düşmanların baskısı altına girmektir” denildi.

Açıklamada ayrıca, "Hükümeti kurma görevinin Kazimi'ye verilmesi Irak halkına karşı savaş ilanıdır" ifadesine yer verildi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yeni hükümeti kurma görevini 9 Nisan'da Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa Kazimi’ye vermişti.

Irak Anayasası'na göre Kazimi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

