ABD'nin Irak'taki Pasmaya üssü vuruldu

Al Mayadeen kanalına göre, Irak ordusu yayınladığı bir bildiride, bugün sabahın erken saatlerinde NATO ve İspanya da dahil olmak üzere ABD ve Avrupa birliklerinin konuşlandığı Pasmaya üssüne roket ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Irak ordusunun bildirisinde, bu saldırının bir hafta içinde ülkedeki yabancı askeri üslere karşı yapılan üçüncü roket saldırısı olduğu belirtildi.

Saldırıda herhangi bir zayiat oluşup oluşmadığına dair bir bilgi yayınlanmadı.

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlenmişti.