İspanya'da 24 saatte 510 can kaybı daha!

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam vaka sayısı 157 bin 22'den 161 bin 852'ye, toplam can kaybı ise 15 bin 843'ten 16 bin 353'e yükseldi.

Virüsten kaynaklanan ölüm sayılarındaki artış 24 Mart'ta 514, 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da 809, 5 Nisan'da 674, 6 Nisan'da 637, 7 Nisan'da 743, 8 Nisan'da 757 ve 9 Nisan'da 683, 10 Nisan'da 605 olarak açıklanmıştı.

İspanyol meclisi, sol koalisyon hükümetinin aldığı kararı kabul ederek Kovid-19'a karşı mücadele için 14 Mart'tan bu yana yürürlükte olan olağanüstü hali 26 Nisan'a kadar uzatmıştı.

Kaynak: Haber Global