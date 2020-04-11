ABD'de vaka sayısı yarım milyonu geçti

Johns Hopkins Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkez üssü haline gelen ABD'deki son bilanço rakamlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülke genelinde 2 bin 108 kişi daha virüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti. Bu rakamla birlikte 10 Nisan, ülkede en çok ölümün yaşandığı gün olarak kayda geçti.

Ayrıca, ülkedeki toplam ölü sayısı da 18 bin 586'ya yükseldi. Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün yaşandığı İtalya'da son olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 849 olarak açıklanmıştı.

Vaka sayısı yarım milyonu geçti

Öte yandan üniversite, ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının da yarım milyonu geçtiğini ve 500 bin 339 vakanın tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Sputnik