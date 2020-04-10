UNIDO, korona salgını ile mücadelede İran'a yardım edeck

İran'ın Viyana'daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü’nün (UNIDO) İran’da koronavirüs tedavilerinin yapıldığı hastanelerden çıkan tıbbi atıklarla ilgili olarak bir proje planladığını duyurdu.

"Bu konuda UNIDO'ya, örgütün genel müdürü Li Yong'a ve Çin'e teşekkür etmeliyim” diyen Garipabadi, 1 milyon avro değerinde olan projenin UNIDO ile Çin tarafından finanse edileceğini aktardı.

Kazım Garipabadi, son günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) iki hızlı korona teşhis cihazı (RT-PCR) göndereceğini söylemişti.