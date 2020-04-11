Türkiye'de sokağa çıkma yasağı kararına tepki!

İçişleri Bakanlığı'nca alınan kararın aniden açıklanmasına başta "Haberdar edilmedik" diyerek tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır" ifadelerini kullandı.

Son dakika koduyla haber merkezlerine düşen kararın ilanında 'geç alınmasını', İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de eleştirdi.

Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iktidara, "Bir kez daha kriz yönetiminde ne kadar acemi olduklarını ispatladılar" sözleriyle yüklendi.

İnsanların marketlere akın ederek, sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'plansız, programsız' dediği karara, "Yönetemiyorsunuz" ifadesiyle tepki gösterdi.

Birçok siyasinin hazırlık alındığı gerekçesiyle eleştirdiği karar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da gündemindeydi.

Karamollaoğlu sosyal medya hesabından, "İnsanımızı paniğe sevk eden virüs veya açlık değil, yönetimin basiretsizliğidir" şeklinde seslendi.

Sosyal medyada sokağa çıkma yasağıyla ilgili tepkiler

Karara bir tepki de Türk Tabipler Birliği'nden (TTB) geldi.

"Salgın yönetimi büyük bir ciddiyetle yapılmak zorundadır" diyen TTB, "Fizik mesafesinin korunması için alınan yasak kararının kendisi, fizik mesafeyi ortadan kaldırmış durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews