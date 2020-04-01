Hizbullah Tugayları: ABD'nin tüm planlarını boşa çıkaracağız

Irak'taki Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) Sözcüsü Muhammed Muhi, Amerikan askeri varlığını eleştirerek, ABD'nin herhangi bir planını boşa çıkaracaklarını belirterek, “Direniş güçleri ABD'nin Irak'a egemen olmasını ve kaos yaratmasını engelledi” dedi.

Muhi, "ABD sadece kendi çıkarlarını düşünüyor ve bazı taraflara kendi uluslarından başka kimseye güvenmemelerini tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı.

Son günlerde Asayib Ehlül Hak Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Tabatabai de ABD askerlerinin Kerkük K1 askeri üssünden geri çekilmesini olumlu karşılayarak, “Kötü niyetli olan Amerika kötülükten başka bir şey istemiyor ve bu amaçla Şehit Korgeneral Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’e terör saldırısı düzenlemiştir” demişti.