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3 Nis 2020 12:12

Irak Hizbullah Tugayları'nda ABD'ye sert uyarı

Irak Hizbullah Tugayları'nda ABD'ye sert uyarı

Irak'taki Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) ABD’yi Irak halkı ile direniş güçlerine karşı yapacağı herhangi bir saldırı konusunda uyardı.

Al Mayadeen sitesine göre, Irak'taki Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) yaptığı bir açıklamayla ABD’yi Irak halkı ile direniş güçlerine karşı yapacağı herhangi bir saldırı konusunda uyardı.

Trump yönetiminin kötü niyetli bir doğaya sahip olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu Tugaylar diğer tarafların isteği için değil dini vazifesini yerine getirmek amacıyla mücadele ediyor” belirtildi.

Açıklamada, “Eğer ABD güçleri Irak'tan çekilmeye ve ülkeyi tamamen terk etmeye devam ederse, olası çatışma söz konusu olmayacak” ifadesine yer verildi.

Son zamanlarda Irak’taki üslerine saldırılar artan ABD, Anbar ile Erbil’deki üslerine Patriot hava savunma sistemi konuşlandırmaya başlamıştı.

News Code 1885511

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