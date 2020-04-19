Irak’ta erken seçim için hazırlıklar başladı

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Irak’ta erken Parlamento seçimleri için Uluslararası ve Birleşmiş Milletler Örgütü standartlarıyla hazırlıklarımıza başladık” ifadelerine yer verildi.

Seçim yasası taslağı 2019’da Irak Parlamentosuna gönderildi ancak taraflara arasında uzlaşma sağlanmayınca taslak yasalaşmadı.

Seçim komisyonu hazırlıklarına hız vermek için meclisten çıkacak seçim yasasını bekliyor. Hazırlanan taslakta seçim bölgeleri, sandalye sayısı ve seçim için belirlenen bütçe yer alıyor.

Öte yandan 329 olan sandalye sayısının 251’e düşürülmesi bekleniyor. Meclisteki toplam 251 sandalyeden 9’u bileşenlere ayırılacak.

Irak’ta son olarak 12 Mayıs’ta Parlamento seçimleri yapılmış, Şii lider Mukeda Sadr’ın desteklediği Sayrun İttifakı 54 sandalye alarak meclisin çoğunluğunu elde etmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, eski Savunma Bakanı Halid Ubeydi, Raad Dahleki ve Talal Zavbaii’nin de katıldığı Meclis Başkanlığı yarışında, Sünni Arap adaylardan Muhammed Halbusi en çok oyu alarak yeni Meclis Başkanı olarak seçilmişti.

Bir önceki dönem Meclis Maliye Komitesi Başkanı olan Halbusi, milletvekili seçildiği döneme kadar Enbar Valiliği görevini yürütüyordu.

Kaynak: Rudaw