Irak güçlerinden Kerkük’te IŞİD karşıtı operasyon

Irak basınına göre, IŞİD'li teröristlere yönelik Kerkük'ün güneyinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda IŞİD mensubu 23 kişi etkisiz hale getirildi.

Dün akşam Irak Haber Ajansına açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, "Son dönemde askeri birliklere karşı IŞİD'in terör saldırıları ve sızma eylemlerinde gözle görülür artış var" dedi.

Bu örgütün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan durumu fırsata çevirmeye çalıştığını ifade eden Şammari, buna izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Irak Savunma Bakanı, saldırılarını artıran IŞİD'e karşı hava operasyonları düzenleyebileceklerini sözlerine ekledi.