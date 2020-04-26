Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı kısmi olarak kaldırıldı

Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz, krallığın Mekke hariç tüm bölgelerinde 24 saatlik sokağa çıkma yasağının kısmi olarak kaldırılmasını öngören bir kararname yayınladı.

Devlet ajansı SPA'da yer alan habere göre kararnamede, yasağın bugünden çarşambaya kadar sabah 9.00 ile akşam 17.00 arasında uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca Mekke kentinde 24 saatlik yasağın devam edeceği kaydedilen kararnamede, bir dizi ekonomik ve ticari faaliyetin sürdürüleceği, 29 Nisan ve 13 Mayıs tarihleri arasında toptan ve perakende mağazaların alışveriş için 6.00 ile 20.00 arasında açık olacağı ifade edildi.

Kaynak: Sputnik